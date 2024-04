Hardt plädierte auch dafür, die Sanktionen gegen die Regierung in Teheran zu verschärfen. Man müsse mit Terroranschlägen in Europa rechnen und sich gegen diese Bedrohung wappnen. Italien hat nach dem iranischen Angriff eine Dringlichkeitssitzung der sieben mächtigsten westlichen Industrienationen einberufen. Wie das Büro von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mitteilte, ist die Sitzung für den Nachmittag geplant.

Das Auswärtige Amt hat nach dem iranischen Angriff auf Israel die Reise- und Sicherheitshinweise für Jordanien verschärft. Demnach komme es in Jordanien aktuell "zu Abschüssen iranischer Drohnen durch die jordanische Luftwaffe". Das gelte auch für die Hauptstadt Amman. Jordaniens Luftfahrtbehörde öffnete am Sonntag indes wieder den Luftraum und die Flughäfen.

Die Bundesregierung rät jedoch derzeit von Reisen vor allem in die Grenzgebiete zu Syrien und den Irak dringend ab. So gilt etwa die historische Felsenstadt Petra als beliebtes Touristenziel. In Jordanien leben auch viele geflüchtete Palästinenser. Am Freitagabend hatte das Auswärtige Amt bereits seine Aufforderung an Deutsche bekräftigt, aus dem Iran auszureisen. Reisewarnungen gelten zudem für Israel und die Palästinensergebiete.