Rückführung EU-Plan sieht erstmals Abschiebezentren in Drittstaaten vor

Hauptinhalt

11. März 2025, 17:28 Uhr

Die EU-Kommission will den Druck auf abgelehnte Asylbewerber erhöhen. Ein am Dienstag vorgestellter Plan sieht neben Leistungskürzungen erstmals die Unterbringung in Abschiebezentren außerhalb der EU vor. Eine Anerkennung von Rückkehrentscheidungen zwischen EU-Ländern soll zudem "Schlupflöcher" schließen.