Vor UN-Klimakonferenz EU-Staaten appellieren für mehr Engagement beim Klimaschutz

In vielen deutschen Städten finden heute wieder Proteste der Klimaschutzbewegung Fridays for Future statt. Allein in Berlin sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstranten wollen am Mittag nach einer Kundgebung durchs Regierungsviertel ziehen. Die Umweltschützer von Fridays for Future fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025. Von der UN-Konferenz fordern sie wegweisende Schritte, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.