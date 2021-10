Gas, Sprit und Strom Hohe Energiepreise: EU will Bürger und Unternehmen schützen

Bürger und Unternehmen in der EU blicken sorgenvoll in Richtung Winter. Die Energiepreise steigen rasant. Vor allem Privathaushalte und kleine Unternehmen trifft das hart. Die EU-Kommission will den europäischen Ländern helfen, das abzufedern.