Angesichts eines drohenden russischen Gaslieferstopps sollen die EU-Länder ihre Gasnachfrage bis März 2023 drastisch senken. Das sieht ein Vorschlag der Europäischen Kommission vor, den Präsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vorstellte.

Die EU-Kommission schlägt einen zweistufigen Notfallplan vor: Zunächst sollen die Mitgliedsländer bis März ihren Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent gegenüber dem Konsum im Vergleichszeitraum der letzten fünf Jahre reduzieren. Einsparmöglichkeiten sieht Brüssel beim Gasverbrauch von öffentlicher Hand, Wirtschaft und Verbrauchern . So könnten etwa Heizungen gedrosselt und Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert werden.

EU verlangt 15 Prozent Gaseinsparung. Bildrechte: dpa

Wird dieses Ziel verfehlt, strebt die Kommission Sondervollmachten an, um Gaseinsparungen erzwingen zu können. Dafür müssten die Mitgliedstaaten allerdings einer neuen Rechtsgrundlage zustimmen, die Energieminister planen dazu am Dienstag eine Sondersitzung in Brüssel.



Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans rief die Mitgliedstaaten auf, freiwillig das Sparziel zu erreichen. Auch die Bürgerinnen und Bürger müssten mitziehen. Der Niederländer fragte: "Müssen wir die Klimaanlage auf 20 Grad einstellen?" Ein bisschen höher gehe auch, selbst wenn das etwas geringeren Komfort bedeute.