Trotz deutscher Bedenken EU-Staaten einigen sich auf Gaspreisdeckel

In der Europäischen Union sollen die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen gedeckelt werden. Wie eine Sprecherin des EU-Ministerrats mitteilte, verständigten sich die Energieminister der EU-Staaten am Montag auf die Möglichkeit eines solchen Markteingriffs. Der Mechanismus kann demnach ab dem 15. Februar aktiviert werden.

Der Gaspreis solle am Handelsplatz TTF unter bestimmten Bedingungen die Grenze von 180 Euro pro Megawattstunde nicht übersteigen dürfen, sagte die maltesische Energieministerin Miriam Dalli am Rande des Treffens in Brüssel. Zuletzt lag der Gaspreis dort um 110 Euro pro Megawattstunde. Im August hatte der Preis einen Höchststand von mehr als 340 Euro pro Megawattstunde erreicht.