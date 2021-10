Die EU-Staaten haben angesichts der aus Belarus in die EU gelangenden Flüchtlinge neue Sanktionen gegen das Land angekündigt. In einer Abschlusserklärung heißt es, man werde keinen Versuch von Drittländern akzeptieren, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Zudem werde man eine "wirksame Kontrolle über die Außengrenzen" sicherstellen. Wie das umgesetzt werden soll, ist noch offen. Auch konkrete Sanktionen für Belarus wurden nicht genannt.



Bundeskanzlerin Angela Merkel warf dem belarussischen Staatschef staatlichen Menschenhandel vor. Die EU beschuldigt Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Litauen und Polen als die hauptbetroffenen Länder hatte in Brüssel auf neue Schritte gedrängt, um der irregulären Migration aus Belarus Herr zu werden. Auch in Deutschland kamen zuletzt tausende Flüchtlinge an.