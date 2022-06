Kritik am EU-Gipfel bringen auch mehr als 100 Intellektuelle aus dem Westbalkan in einem Brief zum Ausdruck. Sie fühlen sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges von der EU vernachlässigt. In dem Offenen Brief, der am Dienstag in Belgrad veröffentlicht wurde, heißt es: "Trotz zahlreicher Erklärungen und Initiativen hat der Westen – und vor allem die EU – keine wirkliche Unterstützung, Schutz und konkrete Perspektiven für die Zukunft der Region angeboten." Auch wenn die Länder von EU-Staaten umgeben seien, fehle ihnen die langfristige Perspektive, so die Unterzeichner.