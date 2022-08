Mit der Zahl der Windräder steigt die Menge des Klimakillers Schwefelhexafluorid. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wegen seiner guten Isoliereigenschaft wird es u.a. in Schallschutz-Isolierglasscheiben und als Kurzschlusssicherung in elektrischen Schaltanlagen von Windrädern und Umspannwerken genutzt. Nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) ist die SF6-Emissionsmenge in Deutschland gering. Doch wegen des sehr hohen Potenzial sorgte die in Deutschland freigesetzte SF6-Gesamtmenge nach der UBA-Statistik in den vergangenen Jahren für einen größeren Treibhauseffekt als die Treibhausgasemission des gesamten nationalen Luftverkehrs hierzulande. Mit dem Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen wird die Ausstoßmenge von Schwefelhexafluorid in diesem Emissionssektor steigen, warnen Kritiker.