Forschung, Bildung und Klimaschutz EU-Parlament und Länder einigen sich auf Haushalt 2024

11. November 2023, 16:02 Uhr

Das EU-Parlament und die Länder haben sich auf einen 189,4 Milliarden Euro schweren Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Mit dem Geld sollen die Folgen des Krieges in der Ukraine bewältigt werden. Außerdem will die EU in Forschung, Bildung und den Klimaschutz investieren.