Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck begrüßt die Verhandlungen. "Wir haben seit vielen Jahren kein funktionierendes europäisches Asylsystem mit der Folge, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass Familien jahrelang in menschenunwürdigen Zuständen in Lagern an den Grenzen feststecken", sagte Habeck. Außenministerin Annalena Baerbock nannte die Grenzverfahren in den Zeitungen der Funke Mediengruppe "hochproblematisch". Aber der Vorschlag der EU-Kommission sei die einzige realistische Chance, in der EU auf absehbare Zeit überhaupt zu einem geordneten und humanen Verteilungsverfahren zu kommen. Sie betonte, dass es eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge in Europa brauche, nannte aber keine festen Aufnahmequoten.

Hintergrund der EU-Beratungen sind die gestiegenen Migrantenzahlen. Bislang gilt in der EU die Dublin-III-Verordnung. Das Land, in das Geflüchtete zuerst einreisen, ist für das Asylverfahren verantwortlich. Die meisten Asylanträge 2022 gingen in Deutschland mit 190.749 Anträgen ein, in Frankreich waren es 115.820, in Spanien 111.220, in Österreich 106.554 und in Italien 78.897. Die Zahlen für Binnenstaaten wie Deutschland und Österreich sind so hoch, weil einige Mittelmeerländer nicht mehr alle Geflüchteten registrieren und weiterreisen lassen.