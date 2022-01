Drei AKWs in Deutschland abgeschaltet

In Deutschland wurden unterdessen zum Jahreswechsel drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Kurz vor Mitternacht ging in Niedersachsen das Kernkraftwerk in Grohnde vom Netz. Es war seit 1984 in Betrieb und hatte fast 410 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert.

Nach Angaben des Betreibers ist das so viel wie kein anderer Kraftwerksblock weltweit. In Schleswig-Holstein ging das Kernkraftwerk Brokdorf vom Netz. Zudem endete der Betrieb des Kernkraftwerks Gundremmingen in Bayern. Der gesetzlich vorgeschriebene Rückbau der Atomkraftwerke wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen - in Brokdorf etwa bis 2040.

Noch drei Kernkraftwerke am Netz

Damit sind bundesweit nur noch drei Kernkraftwerke in Betrieb: Isar 2 in der Nähe von Landshut in Bayern sowie die Reaktoren im Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Sie sollen in genau einem Jahr abgeschaltet werden. Dann wäre Atomausstieg in Deutschland offiziell beendet. Allerdings dürfen zwei Anlagen auch danach weiterbetrieben werden, die Brennstoff und Brennelemente für den Export herstellen.