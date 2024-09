Die Mehrheit der EU-Länder hat sich für einen schnelleren Abschuss von Wölfen ausgesprochen. Vertreter der 27 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch in Brüssel dafür, den Schutzstatus der Tiere herabzusetzen und damit die Jagd auf Wölfe zu vereinfachen. Die deutsche Bundesregierung unterstützte die Pläne und sorgte so für die nötige Mehrheit. Bis die Änderungen umgesetzt werden, dürfte es allerdings noch dauern.