Hat sich in Europa ins Abseits manövriert: der nationalkonservative Premier Viktor Orban Bildrechte: dpa

Die EU-Kommission will am Sonntag eine Kürzung milliardenschwerer Hilfen auf den Weg bringen. Unbestätigten Medienberichten zufolge wird diskutiert, Ungarn die EU-Mittel um zwei Drittel zu kürzen.



Dafür ist eine qualifizierte Mehrheit nötig, also mindestens 15 EU-Staaten, die 65 Prozent der europäischen Bevölkerung vertreten. In dem Rechtsstaats-Streit hält Brüssel bereits von Budapest beantragte Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro zurück.