Der Discounter Lidl wirbt damit, aus zurückgenommenen PET-Einwegflaschen zu 100 Prozent neue zu machen. Und das mit einer Effizienz, die bei Mehrwegflaschen nicht erreicht werden könne, verspricht Wolf Tiedemann, Logistikvorstand bei Lidl. "Da sind wir die Meister der Optimierung, das liegt an Transportentfernungen. Wir kriegen auf dem Rücktransport von unseren Filialen zum Beispiel 400.000 Flaschen auf einen LKW, weil sie sehr sehr stark kompaktiert sind", erklärte Tiedemann. Bei einem Mehrwegsystem, wo die Flasche leer transportierte werde, "müssten sie für dieses Volumen 26 mal so viele LKWs" haben, so Tiedemann.