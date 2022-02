Unterdessen will die Bundesregierung die Reihen der entsandten internationalen Beobachter im Ukraine-Konflikt verstärken. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mitteilte, laufen darüber Gespräche mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE. Die OSZE-Mission in der Ukraine beobachtet die Lage in den Spannungsgebieten. Nach Angaben des Ministeriumssprechers gehe es darum, die Arbeitsfähigkeit aufrecht zu erhalten und zu stärken, nachdem einige Staaten ihr Personal aus Sicherheitsbedenken abgezogen hätten. Deutschland habe das nicht getan.