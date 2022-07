Das war jedoch im Nordirland-Protokoll so nicht festgelegt. Als Teil des Brexit-Abkommens zwischen der EU und Großbritannien setzt das Dokument Zollkontrollen im Warenaustausch zwischen Nordirland und Großbritannien fest. Sie sollen Kontrollen an der inner-irischen Grenze verhindern, da dies den Friedensprozess in der ehemaligen Unruheregion gefährden könnte. London hatte den Zollkontrollen während der Brexit-Verhandlungen zugestimmt. Nun kritisiert der britische Premier Boris Johnson die Kontrollen jedoch und will sie mit einem neuen Gesetz überflüssig machen.