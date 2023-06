Migration EU-Staaten einigen sich auf schärfere Asylverfahren

Die EU-Länder haben sich im Asylstreit geeinigt. Sie stimmten am Donnerstagabend in Luxemburg einem dritten Kompromissvorschlag des schwedischen Ratsvorsitzes zu. An den Grenzen soll es künftig strengere Kontrollen geben. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl kritisieren den Kompromiss als historischen Fehler. Das Asylrecht werde so ausgehöhlt, warnen sie.