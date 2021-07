Das läuft auf eine weitere Kraftprobe mit Viktor Orbán hinaus. Der rückt die EU unverhohlen in die Nähe der Sowjetunion und versteht sich damals wie heute als Widerstandskämpfer. Die Union solle nicht immer enger zusammenwachsen, sondern gemeinsame wirtschaftliche Ziele verfolgen.



"Da haben wir ein ernstes Problem", wie Angela Merkel nach dem jüngsten EU-Gipfel resümierte: "Ich glaube, wir haben im Übrigen dieses Problem nicht nur mit Ungarn. Über die Frage zum Beispiel, was ist der Entwicklungspunkt der Europäischen Union – "ever closing union" oder nicht "ever closing union", das ist schon etwas, was nicht nur von Ungarn in Frage gestellt wird."