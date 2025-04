Der Verband der Chemischen Industrie in Deutschand (VCI) befürchtet Schlimmes durch ein EU-Verfahren zur Neubewertung von Ethanol (Alkohol) auf Gesundheitsrisiken. Das zuständige Prüfamt der EU hat dazu im vergangenen Jahr der Chemikalienagentur ECHA einen Vorschlag gemacht. Demnach droht eine Hochstufung in die Gefahrenkategorien 2 (Verdacht auf schädliche Wirkung) oder 1 (nachgewiesene schädliche Wirkung) – vor allem wegen der CMR-Eigenschaften von Alkohol (krebserzeugend, erbgutverändernd, fruchtschädigend). Das könnte weitreichenden Folgen für die Chemieindustrie und Gesundheitsbranche sowie andere Bereiche haben.

Die Chemiebranche warnt vor EU-Auflagen zur Nutzung von Ethanol als bioziden Wirkstoff und chemischen Grundstoff. So steht der Einsatz von Ethanol als bewährtes Desinfektionsmittel in Frage bis hin zum möglichen Verbot. Dazu läuft bis Ende April bei der ECHA eine öffentliche Konsultation zu Alternativen für Ethanol .

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wittert einen Schildbürgerstreich der EU. Allen sei klar, dass "Ethanol ein zentraler Wirkstoff für die Hand- und Flächendesinfektion in Praxen und Krankenhäusern ist". Die WHO liste Alkohol als "unverzichtbares Arzneimittel".

KBV-Vizechef Stephan Hofmeister erläutert in einem Bericht , die mögliche Gefährdungsbeurteilung der EU basiere auf der toxischen Wirkung von Alkohol, wenn er getrunken werde. Deshalb werde Ethanol in Desinfektionsmitteln vergällt, um ihn ungenießbar zu machen. Auch Hofmeister mahnt: "Es gibt keine Substanz, die Ethanol als Desinfektionsmittel in auch nur annähernd vergleichbarer Wirkung und Verfügbarkeit ersetzen könnte."

Ethanol sei Bestandteil in vielen pharmazeutischen Prozessen – als Lösungs- und Reinigungsmittel bei der Herstellung von Arzneimitteln, in der Laboranalytik oder als Konservierungs- oder Extraktionsmittel. Außerdem wirke Ethanol umfassend gegen Bakterien und Viren, darunter auch besonders widerstandsfähige wie Polioviren oder Noroviren. Es spiele eine Schlüsselrolle im Infektionsschutz in Krankenhäusern, aber auch etwa in der Tierhaltung.