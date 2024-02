In Brüssel ist heute auch neue CO2-Grenzwerte für Lastwagen verabschiedet worden. Auch hier hatte die FDP mit einer Blockade gedroht. Das Umwelt- und Verkehrsministerium bestätigte allerdings, dass sich die Ampel-Parteien kurz vor der Abstimmung in Brüssel auf einen Kompromiss geeinigt hätten. Danach sollte in einer Art Protokollnotiz zum Gesetz der Einsatz von mit E-Fuels betriebenen Lkw erlaubt werden. Nach Angaben der belgischen EU-Ratspräsidentschaft stimmte nun eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten für die Pläne.