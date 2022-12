Nach Korruptionsvorwürfen EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili in Untersuchungshaft

Die wegen Korruptionsverdacht festgenommene Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, ist am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden. Drei weitere Verdächtige sitzen inzwischen ebenfalls in U-Haft. Justizkreise bestätigten die Festnahmen. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel nannte keine Namen, erklärte aber, vier Inhaftierten werde "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" vorgeworfen.