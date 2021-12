Das EU-Parlament hat angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine Sanktionen gegen hohe Militärs gefordert. Eine entsprechende Entschließung wurde in Straßburg mit Mehrheit angenommen. Darin heißt es, Strafmaßnahmen sollten sich gegen Offiziere richten, die an der Planung einer möglichen Invasion in der Ukraine beteiligt sind. Zudem sollten sie sich gegen Oligarchen im Umfeld von Präsident Putin richten. Das Parlament sprach sich außerdem gegen eine Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aus.