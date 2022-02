EuGH-Gutachten Weiterbetrieb von Tagebau Turow verstößt gegen EU-Recht

Im Mai vergangenen Jahres hatte der EuGH Polen in einer Eilentscheidung angewiesen, den Abbau von Braunkohle vorläufig zu stoppen . Da das Land sich nicht daran hielt, verhängte der Gerichtshof im September ein tägliches Zwangsgeld von einer halben Million Euro . Dieses will Polen allerdings nicht zahlen.

Die Richterinnen und Richter am EuGH sind bei ihrer Entscheidung nicht an das Gutachten des Generalanwalts gebunden. Sie orientieren sich aber oft daran. Wann das Urteil in dem Fall gesprochen werden soll, steht noch nicht fest.