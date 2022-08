In der rechtlichen Auseinandersetzung mit italienischen Behörden hat die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch vor dem Europäischen Gerichtshof einen Teilerfolg erzielt. Die Luxemburger Richter entschieden, dass zwar grundsätzlich auch Schiffe humanitärer Organisationen in EU-Häfen kontrolliert werden dürfen. Festhaltemaßnahmen seien aber nur dann erlaubt, wenn eine eindeutige Gefahr für Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt vorliege. Dafür brauche es "belastbare Anhaltspunkte".

Der Gerichtshof betonte in seiner Entscheidung die Pflicht zum Retten von Menschen in Seenot. Gerettete müssten bei der Frage nach der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften außer Betracht bleiben. "Die Anzahl der Personen an Bord, selbst wenn sie weit über der zulässigen Anzahl liegt, kann daher für sich genommen keinen Grund darstellen, der eine Kontrolle rechtfertigt", teilte der EuGH mit. Nachdem die Geretteten von Bord gegangen seien, dürfe der Hafenstaat das Schiff jedoch kontrollieren.