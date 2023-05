In Tschechien sind die Sonderregeln für Geflüchtete aus der Ukraine bis zum 31. März 2024 verlängert worden. Alle, die ihren Schutzstatus behalten wollen, müssen sich online registrieren und ein Visum abholen. Im Gegenzug sind sie kostenlos krankenversichert, können arbeiten, studieren oder in Kitas und Schulen gehen. Das Innenministerium schätzt, dass mehr als 300.000 Ukrainer dauerhaft in Tschechien leben. Mehr als 500.000 haben vorübergehend Schutz erhalten. Die staatlichen Hilfsgelder werden ab Juli 2023 gesenkt. Ukrainische Geflüchte erhalten dann fünf Monate lang umgerechnet etwa 200 Euro pro Monat, danach nur noch etwa 130 Euro. Wer in einer kostenlosen Sammelunterkunft wohnt, bekommt weniger Geld und muss in Zukunft nach fünf Monaten ausziehen. Der konservative Premier Petr Fiala erhofft sich davon, dass noch mehr Geflüchtete arbeiten gehen.