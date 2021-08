Unterdessen reißt die Kritik an den inzwischen beendeten Evakuierungseinsätzen nicht ab. Grünen-Außenexperte Jürgen Trittin warf der Bundesregierung bei MDR AKTUELL eine verheerende Bilanz bei der Rettung von Ortskräften aus Afghanistan vor. Von etwa 40.000 zu schützenden Menschen seien nur 500 bis 600 ausgeflogen worden. Der Rest sei zu Geiseln der Taliban gemacht worden. Jetzt müsse man verhandeln. Das habe einen Preis und werde zu bezahlen sein mit humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und der Legitimation des Regimes.



Auch die Menschenrechtsorganisation "Pro Asyl" bezeichnete vor dem EU-Treffen die sich andeutende Linie als "unfassbar". Geschäftsführer Günter Burkhardt betonte mit Blick auf einen Entwurf der Abschlusserklärung, es gehe um Menschen, "die an Leib und Leben gefährdet sind". Der Westen habe sie in Afghanistan im Stich gelassen, nun werde alles getan, um zu verhindern, dass sie in Europa Schutz suchten.