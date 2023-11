Das Gesetz sah ursprünglich vor, den Einsatz von Pestiziden in der EU bis 2030 insgesamt um die Hälfte zu senken. In besonders empfindlichen Gebieten wie städtischen Parks, an Schulen und in Teilen der Natura-2000-Gebiete hatte die Kommission ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln vorgeschlagen. Vor allem konservative Abgeordnete warnten vor hohen Einschränkungen für Landwirte.