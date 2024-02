Europawahl Parteien wollen mit TikTok Jungwähler erreichen

Wo man 16- und 17-Jährige am besten erreicht, ist kein Geheimnis: in den sozialen Medien. Die jüngste Zielgruppe hat die Plattform TikTok. Rund 60 Prozent der Jugendlichen nutzen TikTok regelmäßig. Das weiß auch der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah. "Und deshalb fahre ich schon seit Monaten eine TikTok-Offensive, in der ich mich gezielt an junge Wähler richte."