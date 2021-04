Die Deutschen stellen mit 29 Parlamentariern die mit Abstand meisten Abgeordneten in der EVP-Fraktion. Deren Stärke ist damit zum guten Teil auch die Stärke von CDU und CSU. Viele der europäischen Christdemokraten verfolgten deshalb mit einiger Sorge, wie sich die beiden Parteien in Grabenkämpfen erschöpften .

Das hätte sicher besser laufen können, meint Othmar Karas von der ÖVP. Der Österreicher ist auch Vizepräsident des Europaparlaments: "Die Kür und der Prozess sind nicht ganz ideal verlaufen. Es ist natürlich eine Ausnahmesituation, wenn in einer großen Volkspartei nach so langer Zeit mit so einschneidenden Herausforderungen und Veränderungen die Führung in neue Hände gegeben wird."