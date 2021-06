Der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot. Seine Familie teilte mit, er sei in Taos im US-Bundesstaat New Mexico gestorben. Der frühere Politiker der Republikaner wurde 88 Jahre alt.

Forcierten den Militäreinsatz gegen Irak: Donald Rumsfeld (rechts) und der damalige US-Präsident George W. Bush Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Der Krieg im Irak hatte zu einer Verstimmung im transatlantischen Verhältnis geführt. Berühmt wurde seine Bezeichnung der kriegsskeptischen Länder Frankreich und Deutschland als "altes Europa", dem er die osteuropäischen Staaten wie Polen, Ungarn oder Tschechien und andere Länder der "Koalition der Willigen" entgegenstellte.



Bekannt wurde auch sein Ausspruch "Absence of evidence is not evidence of absence" (Das Fehlen eines Beweises ist kein Beweis für Nichtexistenz) im Zusammenhang mit der Behauptung, der Irak unter Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen gehabt. Damit hatten die USA den Einsatz im Irak gerechtfertigt.