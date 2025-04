Wir haben uns seit drei Jahren die ukrainische Maximalposition zu eigen gemacht, dass man erst verhandeln kann, wenn Russland seinen Irrweg erkennt und aus der Ukraine abgezogen ist. Man kann das so sehen, aber ich bin dafür, dass man ein Preisschild an diese Strategie klebt und dieses lautet: Das wird im Krieg mit Russland enden, was für mich die schlechteste Option wäre.

Die Sicherheitsinteressen der Russen sind gar nicht so schwer zu lesen. Ein Kerninteresse von ihnen ist, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Dieser Gedanke, russische Sicherheitsinteressen überhaupt nur in den Blick zu nehmen, ist in Deutschland und in Europa aber komplett unpopulär. Doch genau das machen jetzt die Amerikaner und ich glaube, dass das eine Chance ist.