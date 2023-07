Seit vielen Jahren bekennt sich die FAO (Food and Agriculture Organization) – die Ernährungsorganisation der UN – dazu, dass chemische Pestizide nur als "letztes Mittel" Verwendung finden sollten. Dennoch hatte die FAO in den Jahren 2020 bis 2023 Lieferfreigaben für umstrittene Pestizide erteilt, die in der EU bereits verboten sind. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die BR, MDR, rbb und SWR vorliegen und über die vergangenen Freitag erstmals berichtet wurde. Es handelt sich um mehr als 100 Lieferfreigaben in mehr als 30 Länder.