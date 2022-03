Moskau behauptet, dass die "Kinschal" bis zu zehnfache Schallgeschwindigkeit (Mach 10), also etwa 12.350 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Im Westen gibt es daran jedoch Zweifel. In einem Nato-Dokument aus dem November 2020 heißt es, es sei möglich, dass die Rakete maximal nur halb so schnell wie von russischer Seite angegeben fliegen könne. Ein herkömmlicher Marschflugkörper vom Typ Tomahawk fliegt beispielsweise nur mit einer Geschwindigkeit von rund 900 Kilometern pro Stunde.