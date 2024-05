Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlová bei einem Attentat angeschossen worden. Er sei lebensgefährlich verletzt worden, berichtete die slowakische Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf das Regierungsamt in Bratislava. Er solle nun schnellstmöglich in ein Krankenhaus in der Hauptstadt gebracht werden.