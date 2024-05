Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach dem Attentat ein zweites Mal operiert worden. Der Eingriff sei ein "Standard-Schritt" gewesen, teilten Vizepremier Robert Kalinak und die Leiterin der Klinik in der Regionalhauptstadt Banska Bystrica, Miriam Lapunikova. Das Regierungsamt in Bratislava hatte zuvor bestätigt, dass der 59 Jahre alte Politiker weiterhin auf der Intensivstation behandelt wird. Die kommenden drei bis vier Tage sollen entscheidend sein, sagte Kalinak.

Ficos Parteikollege Peter Pellegrini, sagte dem Nachrichtensender TA3, die Ärzte würden am Montag über das weitere Vorgehen beraten. Dann solle auch erörtert werden, ob Fico weiter im Krankenhaus von Banska Bystrica behandelt werde oder ob er zur weiteren Behandlung "näher an seinen Wohnort" Bratislava gebracht werden könne.

Am Samstag muss sich der mutmaßliche Angreifer erstmals vor Gericht verantworten. Eine Sprecherin des Gerichts in der Stadt Pezinok, nördlich von Bratislava, gab den Termin am Freitag bekannt. Die Staatsanwaltschaft habe für den 71-jährigen Schriftsteller aus Levice Untersuchungshaft beantragt, hieß es weiter. Dem Innenminister Matus Sutaj Estok zufolge ist der Tatverdächtige ein "Einzelgänger", der über den Ausgang der Präsidentschaftswahl verärgert war.

Medienberichten zufolge durchsuchte die Polizei am Freitag die Wohnung des mutmaßlichen Angreifers in Levice. Demnach blieben die Polizisten mehrere Stunden in der Wohnung und beschlagnahmten einen Computer und Dokumente. Wenige Wochen vor der Europawahl hat das Attentat Befürchtungen vor weiterer Gewalt in der politisch stark gespaltenen Slowakei ausgelöst.