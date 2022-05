In Finnland haben sich Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin für einen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, man sei für eine unverzügliche Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. Dies würde die Sicherheit Finnlands und das gesamte Bündnis stärken.