Finnland strebt laut Medienberichten eine NATO-Mitgliedschaft an. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin warb in einem Gespräch mit dem finnischen Radiosender Radio Suomi für den NATO-Beitritt: "Der Nato-Artikel 5 bietet eine umfassende Sicherheit. Die Nato hat auch gemeinsame Übungen und eine gemeinsame Verteidigungspolitik." Marin kündigte eine Entscheidung über einen NATO-Beitrittsantrag vor Ende Juni an.