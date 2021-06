UNHCR-Bericht 2020 Mehr Menschen denn je auf der Flucht

Grandi sieht wenig Anzeichen für eine Verbesserung der Lage. Keine der älteren Krisen – etwa in Syrien, Afghanistan und Venezuela – sei gelöst. Vielmehr seien neue Krisen ausgebrochen, etwa in der Tigray-Region in Äthiopien oder im Norden von Mosambik, während in manchen Ländern, im Südsudan, Syrien und in der Zentralafrikanische Republik jetzt Hungersnöte drohten.