Die Zeitschrift kommt zu dem Schluss, dass jemand aus dem Cockpit den Absturz absichtlich herbeigeführt habe. Aus den Daten des Flugzeugschreibers geht hervor, dass einer der Piloten oder jemand, der ins Cockpit eingedrungen war, das Flugzeug per Steuereingabe in den Sturzflug beförderte und zum Absturz brachte. Gemäß den internationalen Flugverkehrsregeln leistete die US-Flugsicherheitsbehörde NTSB technische Unterstützung bei den Untersuchungen, weshalb die Daten des Flugschreibers in die USA übermittelt wurden.