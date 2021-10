Wegen steigender Energiepreise will die französische Regierung die Tarife für Gas und Strom über die Wintermonate deckeln. "Wir verhängen eine Tarifbremse", sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend. Sie gelte bis April nächsten Jahres. Ziel sei es, die Kaufkraft der französischen Bevölkerung zu schützen.

Laut Castex darf der Gaspreis nicht die ab Anfang Oktober geltenden Tarife übersteigen. Die Heizungsrechnung der Franzosen würde sonst um 30 Prozent steigen, so der Premierminister. Bis zum Jahresende werde auch der Strompreis nicht erhöht, ab Anfang 2022 dann höchstens um vier Prozent.

Für die rund sechs Millionen Haushalte in Frankreich mit geringen Einkommen kündigte die Regierung außerdem einen sogenannten Energiescheck über 100 Euro an, der im Dezember ausgezahlt werden soll. Steigende Preise, auch für Benzin, bestimmen derzeit die öffentlichen Debatte in Frankreich.