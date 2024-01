Attal ist ein politischer Senkrechtstarter, der den Französinnen und Franzosen als Regierungssprecher bekannt war. Zuletzt leitete er das Bildungsministerium. Attal gilt als recht beliebt und hat den Ruf, auch mit Vertretern anderer politischer Lager in der Sache diskutieren zu können. Präsident Emmanuel Macron könnte Attal vom Typ her zudem besser liegen als Élisabeth Borne: Attals dynamische Art und seine steile Karriere erinnern Beobachter an den Präsidenten.