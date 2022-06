Parlamentswahl in Frankreich Macron-Lager nach erster Runde gleichauf mit Linksbündnis

Prognosen gehen bei der Sitzverteilung nach der zweiten Wahlrunde in einer Woche aufgrund des geltenden Mehrheitswahlrechts jedoch von einer deutlichen Mehrheit für das Bündnis des neoliberalen Präsidenten in der Nationalversammlung aus. Demnach könnte das Macron-Lager auf etwa 255 bis 310 der 577 Sitze in der Nationalversammlung kommen. Unklar ist jedoch, ob eine absolute Mehrheit mit mindestens 289 Sitzen erreicht wird.