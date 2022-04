Frankreich Macron geht als Favorit in Präsidentschaftswahl

Le Pen, Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (Nationale Versammlung), spitzte unterdessen in den vergangenen Tagen ihre fremdenfeindlichen Vorschläge zu. Das Tragen eines Kopftuchs in der Öffentlichkeit solle mit einer Strafe belegt werden, sagte sie dem Sender RTL. Einer aktuellen Umfrage zufolge liegt Le Pen vier Prozentpunkte hinter dem erstplatzierten Macron und fünf Punkte vor dem linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon.

Ebenfalls nicht mehr im Rennen um einen Einzug in die Stichwahl dürfte der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour sein. Dieser hatte ursprünglich Le Pen Stimmen abgezogen, ist in den Umfragen aber inzwischen wieder abgerutscht. Er äußert sich noch offener fremdenfeindlich als Le Pen: Zu seinen Vorschlägen zählen ein Abschiebeministerium und ein Verbot nichtfranzösischer Namen. Während allerdings die Mitbewerber auf das durch den Ukraine-Krieg noch elementarer gewordene Thema Kaufkraft umschwenkten, hielt er an seinem Fokus auf Migration fest.