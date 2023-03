Bei Protesten gegen die Rentenreform ist es in Paris abermals zu Ausschreitungen gekommen. Medienberichten zufolge setzten randalierende Demonstranten Müll-Container in Brand und bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei antwortete mit Tränengas und setzte Wasserwerfer ein. Über 80 Menschen wurden festgenommen.



Es war in Paris bereits der dritte Krawall-Abend in Folge. Die Pariser Präfektur hatte aus Angst vor einer Radikalisierung der Proteste jegliche Demonstrationen auf Plätzen in der Innenstadt verboten. Rund 4.000 Demonstranten hatten sich dann im Südosten der Stadt versammelt.