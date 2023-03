Auch in anderen französischen Städten wie Marseille, Nantes, Grenoble, Toulouse und Nizza kam es zu neuen Protesten und teils gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Die Gewerkschaften riefen für den kommenden Donnerstag zu einem landesweiten Streik- und Protesttag auf. Millionen von Menschen waren bereits in den vergangenen Wochen gegen das Reformvorhaben auf die Straße gegangen.

Die französische Regierung hatte die Rentenreform am Donnerstag mit Hilfe eines Sonderartikels in der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchgedrückt. Damit soll unter anderem das Renten-Eintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre erhöht werden. Linke und Rechtsnationale kündigten bereits Misstrauensanträge gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Elisabeth Borne an. Die Anträge müssen bis spätestens Freitagnachmittag vorliegen, abgestimmt wird darüber in den kommenden Tagen.