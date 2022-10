Memorial kündigte an, den Kampf um die Menschenrechte trotzdem fortzusetzen und den Nobelpreis zu feiern. Die Organisation teilte mit, die Arbeit solle trotz des Drucks der Behörden unter allen Umständen weitergehen – nach dem Vorbild von Gründungsvater Andrej Sacharow. Memorial sei eine Bewegung. Die Arbeit laufe in Russland und in der Ukraine sowie in anderen Ländern.



Memorial ist die älteste und wichtigste Menschenrechtsorganisation in Russland. Sie war unter anderem vom Physiker und Friedensnobelpreisträger Sacharow, dem Erfinder der sowjetischen Wasserstoffbombe,1989 gegründet worden. Seit Ende 2021 ist die Organisation in Russland verboten.