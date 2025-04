Derzeit stellt die EU-Grenzschutzbehörde Griechenland erhebliche Mittel zur Verfügung, wie Vizedirektor Lars Gerdes erklärt: "Aufgrund der zahlreichen Inseln und der langen Seegrenzen spielt das Land eine wichtige Rolle im Kontext illegaler Migration nach Europa. Daher unterstützt Frontex Griechenland aktuell mit fast 700 Einsatzkräften, Patrouillenfahrzeugen, neun Schiffen und einem Flugzeug." In letzter Konsequenz könnte die EU-Grenzschutzagentur, nach Artikel 46 ihrer Verordnung, die Mission in Griechenland beenden.

Für die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont ist das keine gute Option, weil in Brüssel dann niemand mehr wisse, was vor Ort passiert. Die Vorsitzende der parlamentarischen Arbeitsgruppe Schengen- und die Außengrenzen, plädiert dafür, Frontex mehr Vollmachten zu geben, um besser auf Menschenrechtsverletzungen der nationalen Sicherheitsbehörden reagieren zu können: "Dass wir der Agentur abgestufte Mittel an die Hand geben, auf belegte Vorwürfe zu reagieren. Damit wir am Ende unsere Augen und Ohren vor Ort behalten, gleichzeitig aber auch sicherstellen können, dass die Agentur nicht in schwierige Fahrwasser kommt."