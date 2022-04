Der Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat nach schweren Vorwürfen gegen ihn seinen Rücktritt angeboten. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung begrüße den Schritt. Dieser gebe die Möglichkeit eines Neuanfangs bei Frontex sowie dazu, Vorwürfe restlos aufzuklären und sicherzustellen, dass alle Einsätze der Agentur im vollen Einklang mit dem europäischen Recht erfolgten, sagte der Sprecher. Das sei die klare Erwartung der Bundesregierung.

Der Franzose Leggeri war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen massiv unter Druck geraten. Auch Frontex-Einheiten sollen darin verwickelt sein. Konkret geht es um sogenannte Pushbacks , die völkerrechtswidrig sind. Dabei handelt es sich um das gezielte Abdrängen von Migranten, die über die EU-Außengrenzen kommen wollen, oder um ihre heimliche Abschiebung. Vor allem aus Griechenland gab es immer wieder solche Berichte, aber auch aus Polen.

Deutschland hat einen Sitz im Verwaltungsrat von Frontex. Dieser beschäftigte sich am Freitag in einer Sondersitzung mit dem Rücktrittsangebot Leggeris. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte in Brüssel, das Ergebnis der Beratungen solle im Laufe des Nachmittags bekannt gegeben werden. Es galt als sicher, dass das Rücktrittsgesuch des Franzosen angenommen wird.