In der Europäischen Union sind in den ersten vier Monaten des Jahres 47.000 irreguläre Grenzübertritte registriert worden. Das sind knapp 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Nach EU-Daten gab es den stärksten Rückgang auf der sogenannten Westbalkanroute, wo nur noch rund 3.100 Menschen gezählt wurden, was einem Minus um 58 Prozent entspricht.